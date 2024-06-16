Жінка стверджувала – не зовсім правильно, що День матері існує, а День батька ні. В Америці це свято націоналізували у 1966 році. Дату такої події обрав тодішній президент Ліндон Джонсон.

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День батька 2024: привітання у віршах

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в життя прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

З Днем батька, найрідніший / Фото "Люкс ФМ"

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростив, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

З Днем батька, найрідніший / Фото listivki.com.ua

День батька 2024: привітання у прозі

Любий татусю, з Днем батька! Дякуємо за те, що завжди поруч і підтримуєш. Ти для нас не лише батько, але й друг, вчитель та приклад для наслідування. Вдячні за кожен момент, який ми проводимо разом, за твою любов та турботу. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях і незгасимого життєвого натхнення. Нехай кожен день приносить тобі лише радість!

***

Будь здоровим, мудрим, міцним, сильним, сміливим, впевненим у завтрашньому дні. Залишайся надійною опорою для сім'ї. З Днем батька!

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Дорогий татусю, спасибі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки дорогий мені. Ти – найкращий тато у світі! Від щирого серця вітаю зі святом!

З Днем батька, найрідніший / Фото Eva blog

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Дорогий татусю, вітаю з Днем батька! Ти для мене найкращий тато у всьому світі. Твої любов, тепло та підтримка завжди роблять день яскравішим. Кожен момент, проведений разом, для мене незабутній. Дякую, що завжди готовий підтримати та дати пораду. Бажаю безмежного щастя, міцного здоров'я та величезної любові. Нехай усі твої мрії збуваються!

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Любий татку, щиро вітаємо зі святом! Ми тебе дуже любимо і поважаємо, бажаємо бути здоровим та сильним. Ти захисник нашої країни й нашої родини!