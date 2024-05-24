Подборка искренних и красивых поздравлений с последним звонком в стихах, прозе и картинках
Сегодня и в следующую пятницу во многих украинских школах пройдет праздник последнего звонка. В этот день ученики прощаются с учителями и отправляются на летние каникулы. А вот выпускники покидают школьный двор навсегда.
В праздник, который символизирует завершение учебного года, вокруг звучат искренние поздравления от учителей, учеников, родителей, друзей и родных. Если вы еще не нашли пожелания, то выбирайте одно из тех, что подготовил LifeStyle 24.
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Поздравления с последним звонком в стихах и картинках
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці врочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – умить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Останній дзвоник пролунав.
Він довгий час нам всім співав:
Він кликав на урок, з уроку,
І так було щодень, щороку.
Ми вас вітаємо. Прощайте,
Про нас усіх не забувайте,
Ви педагоги – вищий клас,
Ми щиро любимо всіх вас!
***
Любов, тривога є в очах –
Дитина школу покидає.
Якась непевність, навіть страх,
Що далі там її чекає?
У школі ж просто так було:
Там друзі, вчителі, уроки,
Порядок, сонце і тепло.
І от у невідомість кроки.
Та буде дуже добре все,
Тому не рвіть даремно жили.
Як доля трохи й потрясе –
Ви ж всі дітей добру учили.
***
О, вчителі! Невже ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього ви на світі й з’явились,
Щоб в учнях буйно проросло воно.
О, вчителі! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати
За те, що щедро віддаєте нам.
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині я за всіх скажу: "Спасибі, рідні"
За вашу місію подвижницьку й святу!
***
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний наш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним –
У вирій життя школа вас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
Від щирого серця добра вам бажаємо.
Поздравления с последним звонком в прозе и картинках
Поздравляю всех с последним звонком! Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Это особое время, когда вы прощаетесь со школой и готовитесь к новому этапу в своей жизни. Пусть ваше будущее будет ярким и успешным!
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Поздравляю всех учеников с важным событием – последним звонком! Это время для радости, когда можно вспомнить все моменты, которые случались в течение школьного года. Желаю вам хорошо провести лето, набраться сил и отдохнуть!
К слову Спасибо вам за знания: яркие картинки-поздравления с последним звонком для учителей
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Уважаемые учителя, поздравляю вас с последним звонком! Этот день символизирует завершение нелегкой, но очень важной работы. Ваш вклад в жизнь учеников неоценим, и я благодарен за вашу преданность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет заслуженный отдых и вдохновение для новых достижений!
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Дорогие учителя! Сегодняшний день – это время отметить ваш труд, терпение и преданность. Ваши усилия формируют будущее поколение, и мы очень благодарны за важный вклад в его развитие. Пусть этот последний звонок подарит радость, отдых и вдохновение для дальнейших творческих свершений!
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Дорогие школьники! Сегодняшний день – это не только завершение учебного года, но и начало новых возможностей и приключений. Пусть будущее принесет вам новые знания, открытия и незабываемые эмоции. Поздравляю с последним звонком и желаю невероятного лета. Проведите его с близкими людьми!