Подборка искренних и красивых поздравлений с последним звонком в стихах, прозе и картинках

Сегодня и в следующую пятницу во многих украинских школах пройдет праздник последнего звонка. В этот день ученики прощаются с учителями и отправляются на летние каникулы. А вот выпускники покидают школьный двор навсегда.

В праздник, который символизирует завершение учебного года, вокруг звучат искренние поздравления от учителей, учеников, родителей, друзей и родных. Если вы еще не нашли пожелания, то выбирайте одно из тех, что подготовил LifeStyle 24.

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Поздравления с последним звонком в стихах и картинках

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці врочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – умить

Понесе всіх життя, закружляє.

З роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

Поздравляем с праздником последнего звонка / Фото etnosoft.com.ua

***

Любов, тривога є в очах –

Дитина школу покидає.

Якась непевність, навіть страх,

Що далі там її чекає?

У школі ж просто так було:

Там друзі, вчителі, уроки,

Порядок, сонце і тепло.

І от у невідомість кроки.

Та буде дуже добре все,

Тому не рвіть даремно жили.

Як доля трохи й потрясе –

Ви ж всі дітей добру учили.

***

О, вчителі! Невже ви не втомились

У юні душі сіяти зерно?

Для цього ви на світі й з’явились,

Щоб в учнях буйно проросло воно.

О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддаєте нам.

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету;

І нині я за всіх скажу: "Спасибі, рідні"

За вашу місію подвижницьку й святу!

Поздравляем с последним звонком / Фото etnosoft.com.ua

***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний наш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

У вирій життя школа вас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаємо.

Поздравления с последним звонком в прозе и картинках

Поздравляю всех с последним звонком! Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Это особое время, когда вы прощаетесь со школой и готовитесь к новому этапу в своей жизни. Пусть ваше будущее будет ярким и успешным!

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Поздравляю всех учеников с важным событием – последним звонком! Это время для радости, когда можно вспомнить все моменты, которые случались в течение школьного года. Желаю вам хорошо провести лето, набраться сил и отдохнуть!

Поздравляем с последним звонком / Фото "Страна У"

К слову Спасибо вам за знания: яркие картинки-поздравления с последним звонком для учителей

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Уважаемые учителя, поздравляю вас с последним звонком! Этот день символизирует завершение нелегкой, но очень важной работы. Ваш вклад в жизнь учеников неоценим, и я благодарен за вашу преданность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет заслуженный отдых и вдохновение для новых достижений!

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Дорогие учителя! Сегодняшний день – это время отметить ваш труд, терпение и преданность. Ваши усилия формируют будущее поколение, и мы очень благодарны за важный вклад в его развитие. Пусть этот последний звонок подарит радость, отдых и вдохновение для дальнейших творческих свершений!

Поздравляем с последним звонком / Фото "Страна У"

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Дорогие школьники! Сегодняшний день – это не только завершение учебного года, но и начало новых возможностей и приключений. Пусть будущее принесет вам новые знания, открытия и незабываемые эмоции. Поздравляю с последним звонком и желаю невероятного лета. Проведите его с близкими людьми!