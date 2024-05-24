У свято, яке символізує завершення навчального року, навколо лунають щирі привітання від вчителів, учнів, батьків, друзів та рідних. Якщо ви ще не знайшли побажання, то обирайте одне з тих, що підготував LifeStyle 24.
Не пропустіть З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках
Привітання з останнім дзвоником у віршах та картинках
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці врочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – умить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Останній дзвоник пролунав.
Він довгий час нам всім співав:
Він кликав на урок, з уроку,
І так було щодень, щороку.
Ми вас вітаємо. Прощайте,
Про нас усіх не забувайте,
Ви педагоги – вищий клас,
Ми щиро любимо всіх вас!
Вітаємо зі святом останнього дзвоника / Фото etnosoft.com.ua
***
Любов, тривога є в очах –
Дитина школу покидає.
Якась непевність, навіть страх,
Що далі там її чекає?
У школі ж просто так було:
Там друзі, вчителі, уроки,
Порядок, сонце і тепло.
І от у невідомість кроки.
Та буде дуже добре все,
Тому не рвіть даремно жили.
Як доля трохи й потрясе –
Ви ж всі дітей добру учили.
***
О, вчителі! Невже ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього ви на світі й з’явились,
Щоб в учнях буйно проросло воно.
О, вчителі! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати
За те, що щедро віддаєте нам.
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині я за всіх скажу: "Спасибі, рідні"
За вашу місію подвижницьку й святу!
Вітаємо з останнім дзвоником / Фото etnosoft.com.ua
***
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний наш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним –
У вирій життя школа вас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
Від щирого серця добра вам бажаємо.
Привітання з останнім дзвоником у прозі та картинках
Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!
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Вітаю всіх учнів з важливим подією – останнім дзвоником! Це час для радості, коли можна згадати усі моменти, які траплялися протягом шкільного року. Бажаю вам гарно провести літо, набратися сил та відпочити!
Вітаємо з останнім дзвоником / Фото "Країна У"
До слова Дякуємо вам за знання: яскраві картинки-привітання з останнім дзвоником для вчителів
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Шановні вчителі, вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!
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Дорогі вчителі! Сьогоднішній день – це час відзначити вашу працю, терпіння і відданість. Ваші зусилля формують майбутнє покоління, і ми дуже вдячні за важливий внесок у його розвиток. Нехай цей останній дзвоник подарує радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень!
Вітаємо з останнім дзвоником / Фото "Країна У"
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Дорогі школярі! Сьогоднішній день – це не лише завершення навчального року, але й початок нових можливостей та пригод. Нехай майбутнє принесе вам нові знання, відкриття та незабутні емоції. Вітаю з останнім дзвоником та бажаю неймовірного літа. Проведіть його з близькими людьми!