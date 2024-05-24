У свято, яке символізує завершення навчального року, навколо лунають щирі привітання від вчителів, учнів, батьків, друзів та рідних. Якщо ви ще не знайшли побажання, то обирайте одне з тих, що підготував LifeStyle 24.

Не пропустіть З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках

Привітання з останнім дзвоником у віршах та картинках

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці врочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – умить

Понесе всіх життя, закружляє.

З роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

Вітаємо зі святом останнього дзвоника / Фото etnosoft.com.ua

***

Любов, тривога є в очах –

Дитина школу покидає.

Якась непевність, навіть страх,

Що далі там її чекає?

У школі ж просто так було:

Там друзі, вчителі, уроки,

Порядок, сонце і тепло.

І от у невідомість кроки.

Та буде дуже добре все,

Тому не рвіть даремно жили.

Як доля трохи й потрясе –

Ви ж всі дітей добру учили.

***

О, вчителі! Невже ви не втомились

У юні душі сіяти зерно?

Для цього ви на світі й з’явились,

Щоб в учнях буйно проросло воно.

О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддаєте нам.

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету;

І нині я за всіх скажу: "Спасибі, рідні"

За вашу місію подвижницьку й святу!

Вітаємо з останнім дзвоником / Фото etnosoft.com.ua

***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний наш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

У вирій життя школа вас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаємо.

Привітання з останнім дзвоником у прозі та картинках

Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!

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Вітаю всіх учнів з важливим подією – останнім дзвоником! Це час для радості, коли можна згадати усі моменти, які траплялися протягом шкільного року. Бажаю вам гарно провести літо, набратися сил та відпочити!

Вітаємо з останнім дзвоником / Фото "Країна У"

До слова Дякуємо вам за знання: яскраві картинки-привітання з останнім дзвоником для вчителів

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Шановні вчителі, вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!

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Дорогі вчителі! Сьогоднішній день – це час відзначити вашу працю, терпіння і відданість. Ваші зусилля формують майбутнє покоління, і ми дуже вдячні за важливий внесок у його розвиток. Нехай цей останній дзвоник подарує радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень!

Вітаємо з останнім дзвоником / Фото "Країна У"

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Дорогі школярі! Сьогоднішній день – це не лише завершення навчального року, але й початок нових можливостей та пригод. Нехай майбутнє принесе вам нові знання, відкриття та незабутні емоції. Вітаю з останнім дзвоником та бажаю неймовірного літа. Проведіть його з близькими людьми!