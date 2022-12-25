Они провели операцию "Рождество" в тренировочном центре коммандос в Марш-ле-Дам. В ролике, который выложила на своей фейсбук-странице Людивин Дедондер, они помогали выполнять Санте его работу.
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Помощь Санте от Министерства обороны
Чтобы прибыть к военным и вручить им подарки, министр обороны и командующий сухопутными войсками преодолели ряд препятствий. Они и поднимались в горы, и проходили подвесные мосты, и спускались по веревке.
Мы в Министерстве обороны всегда готовы начать работу, чтобы обеспечить вашу безопасность, прийти вам на помощь и даже помочь Санта-Клаусу в его обходах! В режиме действия на местности я выложилась по полной. Миссия выполнена! Именно вовремя, чтобы поздравить вас с Рождеством и хорошим завершением года! Наслаждайтесь!
– написала Людивин Дедондер.
Ответ на скандал
Также на видео можно увидеть, что министр двинулась на операцию в обычных сапогах, а по дороге сменила обувь на трекинговую. Также она была одета в бельгийский армейский шлем и куртку.
Как отметили в "Европейской правде", этот фрагмент намекает на спор между ней и представителем крайне правых Тео Франкеном. Так, последний упрекнул Людивин Дедондер за то, что во время войны в Украине она выглядит легкомысленной, приезжая на работу в теннисных ботинках.
Независимо от того, делаю ли это в теннисных туфлях или на шпильках, важны действия,
– контраргументировала тогда министр политику.
Заметим, что сторону Людивин Дедондер поддержало большинство политиков, а Тео Франкена обвинили в сексизме.
Помощь Бельгии Украине
- В конце ноября стало известно, что Бельгия утвердила новый пакет военной помощи Украине. В него входит, в частности, и предоставление подводных дронов и мобильных лабораторий.
- Также это государство подписало документ о поддержке членства Украины в НАТО.
- Поддерживают в Бельгии также украинцев, сбежавших от войны в эту страну. В частности, там строят городок экстренного приема украинских беженцев на 600 человек. Конец его постройки планируется в начале 2023 года.