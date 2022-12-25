Россия никогда не сможет отобрать свет внутри каждого украинца. Даже несмотря на сложные времена, украинские военные пытаются добавить уют и тепла в свои непростые будни.
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Трогательные кадры от 67 ОМБР
Чтобы почувствовать эту атмосферу Рождества воины 67 отдельной механизированной бригады исполнили песню "Щедрик".
Мы – воины 67 ОМБР, скелет которой составляют бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта вдали от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют,
– говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что не сомневаются в нашей победе. Они верят, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине.
Трогательное исполнение "Щедрика" с передовой: смотрите видео
Как украинские военные празднуют Рождество
- В сети опубликовали трогательные и теплые кадры как герои празднуют Рождество. Враг – бессилен украсть праздник.
- Украинские воины тоже поделились рождественские фото из Бахмута – самой горячей точки на фронте.
- В канун Рождества по Григорианскому календарю Владимир Зеленский поздравил украинцев. Президент подчеркнул, что в 2022 году Украина встречает праздник в очень непростых обстоятельствах.
- Традиционный дух Рождества украинцы чувствуют по-другому.