Россия никогда не сможет отобрать свет внутри каждого украинца. Даже несмотря на сложные времена, украинские военные пытаются добавить уют и тепла в свои непростые будни.

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Трогательные кадры от 67 ОМБР

Чтобы почувствовать эту атмосферу Рождества воины 67 отдельной механизированной бригады исполнили песню "Щедрик".

Мы – воины 67 ОМБР, скелет которой составляют бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта вдали от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют,

– говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что не сомневаются в нашей победе. Они верят, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине.

Обратите внимание! "Щедрик" в исполнении командира 2-го батальона 67 ОМБр Зураба Чихалидзе, украинских и грузинских воинов, собратьев и сестер из других подразделений.

Трогательное исполнение "Щедрика" с передовой: смотрите видео

Как украинские военные празднуют Рождество