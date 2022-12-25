Росії ніколи не зможе відібрати світло всередині кожного українця. Навіть попри складні часи українські військові намагаються додати затишку та тепла у свої непрості будні.
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Зворушливі кадри від 67 ОМБР
Аби відчути ту атмосферу Різдва воїни 67 окремої механізованої бригади виконали пісню "Щедрик".
Ми – воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вже 9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх родин, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій та затишок,
– йдеться у повідомленні.
Військові наголосили, що не сумніваються у нашій перемозі. Вони вірять у те, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній та головне соборній Україні.
Зворушливе виконання "Щедрика" з передової: дивіться відео
Як українські військові святкують Різдво
- У мережі опублікували зворушливі й теплі кадри, як герої святкують Різдво. Ворог – безсилий вкрасти свято.
- Українські воїни також поділилися різдвяними світлинами з Бахмута – найгарячішої точки на фронті.
- Напередодні Різдва за Григоріанським календарем Володимир Зеленський привітав українців. Президент наголосив, що у 2022 році Україна зустрічає свято у дуже непростих обставинах.
- Традиційний дух Різдва українці відчувають інакше.