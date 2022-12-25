Росії ніколи не зможе відібрати світло всередині кожного українця. Навіть попри складні часи українські військові намагаються додати затишку та тепла у свої непрості будні.

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Зворушливі кадри від 67 ОМБР

Аби відчути ту атмосферу Різдва воїни 67 окремої механізованої бригади виконали пісню "Щедрик".

Ми – воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вже 9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх родин, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій та затишок,

– йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що не сумніваються у нашій перемозі. Вони вірять у те, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній та головне соборній Україні.

Зверніть увагу! "Щедрик" у виконанні командира 2-го батальйону 67 ОМБр Зураба Чихалідзе, українських та грузинських воїнів, побратимів та сестер з інших підрозділів.

Зворушливе виконання "Щедрика" з передової: дивіться відео

Як українські військові святкують Різдво