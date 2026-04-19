Невиданный пожар в Малайзии, горели более 1000 домов одновременно: страшные кадры

В штате Сабах на острове Борнео произошел масштабный пожар, охвативший прибрежный "водный поселок" с временной застройкой. Огонь уничтожил примерно 1000 самодельных домов, оставив без жилья тысячи людей, в том числе представителей беднейших слоев населения, коренных народов и людей без гражданства, которые жили в плотно расположенных деревянных домах на сваях.

Что известно о пожаре в Малайзии?

Возгорание возникло в районе Сандакана. Сообщение о пожаре поступило около 01:32 ночи, после чего к тушению привлекли 37 спасателей из двух пожарных станций.

Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра и близкого расположения зданий. Дополнительные трудности создавали условия отлива, которые ограничили доступ к воде, а также узкие подъезды, что затрудняли прибытие пожарной техники.

По оценкам, пожар охватил около 10 акров территории, что равны примерно 4,05 гектара, и затронул около 9007 жителей.

Предварительной причиной называют короткое замыкание на одном из предприятий.

Начальник полиции Сандакана Джордж Абд Ракман назвал инцидент чрезвычайно масштабным и трагическим. Несмотря на значительные разрушения, по официальным данным, погибших и раненых нет, а угроза дальнейшего распространения огня уже ликвидирована.

Премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что правительство координирует действия с местными властями для оказания пострадавшим помощи и временного жилья, подчеркнув, что первоочередной задачей является обеспечение их безопасности и оперативная поддержка на месте.

Справочно: Борнео (или Калимантан) – это третий по величине остров в мире, расположен в центре Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии. Он является уникальным, поскольку его территорию делят три государства: Индонезия (основная часть), Малайзия и Бруней.

