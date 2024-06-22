В Астане пылает 26-этажный небоскреб рядом с уникальным "Хан-Шатырем": кадры страшного зрелища

В казахской столице вспыхнул небоскреб, расположенный рядом с крупнейшим в мире шатром "Хан-Шатырем". Здание полностью охвачено дымом, на месте работают спасатели.

Днем в Астане произошел мощный пожар – там загорелся 26-этажный ЖК Rixos Khan Shatyr Residences, расположенный на проспекте Туран. Это здание административное и частично жилое. Оно состоит из шести башен с жильем и двух башен с офисами.

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Ужасный пожар возле здания из Книги Гиннеса

В сети появляются жуткие кадры с места инцидента. Небоскреб буквально утонул в огромных клубах дыма. В МЧС Казахстана сообщают, что, вероятно, к катастрофе привело возгорание внешней обшивки квартир.

На месте пожарные работают по повышенному рангу. Задействовано 16 единиц техники и 72 человека личного состава. Спасатели ищут людей в здании. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас удалось эвакуировать 8 человек, из них 1 ребенок.

В Астане пылает небоскреб: смотрите видео

26-этажный дом горит рядом с уникальным "Хан-Шатырем": смотрите видео

Что происходит на месте пожара в Астане: смотрите видео

Кадры с места пожара в Астане / Фото соцсети

Что такое "Хан-Шатыр"?

"Хан Шатыр" ("Хан среди палаток") - крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане. Открыт 6 июля 2010 года. Является самой большой палаткой в мире. "Хан Шатыр" вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Общая площадь объекта - 127 тысяч метров квадратных. В помещении размещены рознично-торговые и развлекательные комплексы, в том числе супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные залы, аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом волн, служебные и офисные помещения, паркинг на 700 мест и тому подобное.

Главная особенность "Хан-Шатира" - пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35 градусов круглый год. Песчаные пляжи курорта оснащены системой отопления, которая создает ощущение настоящего пляжа, а песок привезен с Мальдив.

Здание является гигантским шатром высотой 150 метров, сконструирован из сети стальных вант.

Архитектором сооружения является Норман Фостер.

Уникальный "Хан-Шатыр" / Фото соцсети

Напомним, что в начале весны в российской Твери тоже страшно горела многоэтажка. 17-этажный дом, охваченный огнем, был похож на вулкан, извергающий лаву.