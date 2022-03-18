Пожар на "Барабашово", который обстреляли оккупанты, локализован, – Терехов
В результате вражеских обстрелов в Харькове вспыхнул пожар на рынке "Барабашово". Спасатели почти сутки не могли потушить пожар. Только около 10 утра 18 марта его удалось ликвидировать.
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона на канале "Рада" сообщил, что кроме "Барабашово" в городе были прямые попадания снарядов в жилые и административные дома.
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По его словам, всего разрушены более 700 построек в городе Харькове. Обстрелы не прекращаются.
Ситуация была сложная, но пожар полностью локализован. Мы потеряли героя – погиб работник ГСЧС, многие получили травмы,
– объяснил Терехов.
Что известно о пожаре на "Барабашово"
Оккупанты 17 марта обстреляли рынок "Барабашово" из системы залпового огня "Град". Мощный пожар охватил торговые ряды. Весь город накрыл густой черный дым. Площадь пожара составила около 7 гектаров.
Смотрите видео, как бойцы ГСЧС тушат пожар на "Барабашово":
Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли рынок. В результате авиаудара 2 спасателя получили многочисленные осколочные ранения. Их немедленно доставили в больницу. К сожалению, один из них погиб от полученных травм.
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