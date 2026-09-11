Пресс-секретарь управления ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире 24 Канала рассказала, с чем столкнулись спасатели уже во время тушения пожара. Работы приходилось неоднократно приостанавливать из-за воздушных тревог и новой угрозы с воздуха, однако благодаря своевременным действиям личного состава удалось избежать жертв среди спасателей.

Спасатели подверглись повторным ударам

Пожар в Бучанском районе возник в складских помещениях во время российского обстрела. В ОВА сообщали, что речь идет об объектах гражданского назначения, однако в ГСЧС отметили, что окончательно установить, что именно находилось внутри, смогут уже после полной ликвидации пожара.

Когда спасатели работали, произошло два повторных попадания. Во время воздушной тревоги они вовремя отошли на безопасное расстояние. Благодаря этому погибших и раненых нет,

– рассказала Рубан.

Пожар уже удалось локализовать, поэтому дальнейшего распространения огня нет. В то же время полностью потушить его на момент разговора еще не удалось из-за значительной площади объекта и постоянных воздушных тревог.

Главная сложность при тушении таких складских помещений сейчас заключается в том, что враг не дает полностью ликвидировать пожар и нормально работать спасателям. После первого попадания они заходят и начинают тушение, а дальше снова начинается воздушная тревога,

– пояснила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

Точную площадь возгорания в ГСЧС не назвали, но подчеркнули, что она значительна. Работы на месте продолжаются, а из-за новых воздушных угроз спасателям приходится прерывать тушение и возвращаться к нему только тогда, когда ситуация позволяет работать безопаснее.

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области рассказала о пожаре в Бучанском районе: смотрите видео