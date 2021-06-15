Пожар в доме престарелых в Харькове: 4 человека будут судить

Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 4 лиц, причастных к пожару в доме престарелых. Сейчас они находятся под стражей.

По информации следствия, дом незаконно использовали для размещения пожилых людей, как пансионат.

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В доме вспыхнул пожар. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие выяснило, что это происходило как при строительстве, так и при эксплуатации здания.

Кого будут судить

Среди обвиняемых есть владелец домовладения, арендатор дома и его жена – директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата. Последний не был официально трудоустроен.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

Трагедия произошла вечером 21 января на втором этаже незарегистрированного доме престарелых "Золотое время".

В результате трагедии погибли 16 человек, а еще 11 – пострадали.

Подозреваемых, кстати, сразу взяли под стражу.

Из-за трагедии в Харькове во всех домах престарелых Украины проводили проверки на соблюдение правил пожарной безопасности.

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