Немецкий завод Grillo-Werke AG производит серу и цинк. Известно, что из-за пожара один человек пострадал, а жителей близлежащих районов призвали закрыть окна из-за токсичного дыма.
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Пожар на немецком химзаводе
Предприятие расположено в районе Хамборн города Дуйсбург. Пожар начался днем 10 сентября и сопровождался взрывами. Власти принимают меры для защиты населения.
Проводится масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Завершение операции пока не предвидится,
– пишут немецкие журналисты, со ссылкой на оперативные службы.
Пожар на заводе Grillo-Werke AG вызвал значительное беспокойство среди местных жителей.
Взрывы, прозвучавшие во время пожара, и большое количество токсичного дыма создали потенциальную опасность для здоровья.
Густое облако черного дыма из-за пожара на химзаводе: видео
Власти города Дуйсбург рекомендовали гражданам избегать зоны пожара и соблюдать меры безопасности. В частности, закрыть окна и отключить систем вентиляции.
Пожарные также осуществляют охлаждение соседних емкостей с химическими веществами, во избежание дальнейших взрывов.
В Германии вспыхнул химический завод Grillo-Werke: видео
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