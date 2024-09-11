Німецький завод Grillo-Werke AG виробляє сірку та цинк. Відомо, що через пожежу одна людина постраждала, а мешканців прилеглих районів закликали зачинити вікна через токсичний дим.

Дивіться також Мінськ-3, або Ще одна пастка: що відомо про "мирний план" Шольца і як реагують Україна та Росія

Пожежа на німецькому хімзаводі

Підприємство розташоване у районі Хамборн міста Дуйсбург. Пожежа почалася вдень 10 вересня і супроводжувалася вибухами. Влада вживає заходів для захисту населення.

Проводиться масштабне гасіння пожежі із застосуванням засобів захисту органів дихання. Завершення операції наразі не передбачається,

– пишуть німецькі журналісти, посилаючись на оперативні служби.

Пожежа на заводі Grillo-Werke AG викликала значне занепокоєння серед місцевих жителів.

Вибухи, що пролунали під час пожежі, та велика кількість токсичного диму створили потенційну небезпеку для здоров'я.

Густа хмара чорного диму через пожежу на хімзаводі: відео

Влада міста Дуйсбург рекомендувала громадянам уникати зони пожежі та дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, закрити вікна та відключити систем вентиляції.

Пожежники також здійснюють охолодження сусідніх місткостей з хімічними речовинами, щоб уникнути подальших вибухів.

У Німеччині спалахнув хімічний завод Grillo-Werke: відео

Дивіться також Гібридні ігри: чому Росія запускає дрони по країнах Європи та куди поділися "червоні лінії" НАТО

Зверніть увагу! Попри те, що пожежа вже завдала шкоди заводу та призвела до того, що постраждала людина, немає інформації про критичний рівень забруднення повітря.