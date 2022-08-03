Пожар и разрушенный супермаркет: в Николаеве рассказали о последствиях утренних "прилетов"

российские военные к утру 3 августа обстреляли Николаев. Известно, что вражеские снаряды попали в супермаркет. Вспыхнул пожар.

Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, мощные взрывы прогремели в городе около 05: 00. Тогда же была объявлена воздушная тревога.

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Враг снова бьет по гражданским

Сенкевич подчеркнул, что враг атаковал сразу несколько районов города. В одном вспыхнул пожар в результате попадания, а вот в другом оккупанты разрушили супермаркет.

Глава городского совета добавил, что сейчас на местах попадания работают спасательные службы. Что касается дополнительной информации, то она появится от Александра Сенкевича через несколько часов.

Накануне на Николаевщине силам ПВО удалось уничтожить 4 вражеские ракеты. Произошло это под вечер 2 августа, когда по всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. Известно, что наши военные "приземлили" ракеты Х-101 и Х-555. Выпустили их оккупанты со стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 с северной части Каспийского моря.

Отметим, что этой ночью о возможных "прилетах" сообщали также в Харькове. Вскоре глава городского совета Игорь Терехов поделился официальной информацией о ситуации в городе.

оккупанты атаковали Харьков ночью

Глава городского совета отметил, что в Харькове прогремели сразу два взрыва. По предварительной информации, обошлось без жертв. Терехов отметил, что горожане услышали взрывы в 03:55 и 03:56 3 августа.

Он отметил, что российские военные попали в Холодногорский район города. Сейчас информации о жертвах или пожаре там нет.

Что касается второго места "прилета", то говорится о Новобаварськом районе. Там захватчики попали в объект инфраструктуры. Известно, что он подвергся разрушениям.

Мы напоминаем, что риск ракетных обстрелов остается все еще очень высоким. Так что ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь в укрытие. Это может спасти вам жизнь.

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