Настоящий апокалипсис: в США полностью выгорел город Гринвилл – жуткое видео
Источник:Global news
В Калифорнии бушуют масштабные пожары, под удар стихии попал Гринвилл. Жителей эвакуировали, а от города мало что осталось.
Пламя почти полностью уничтожило исторический центр крошечного городка в Северной Калифорнии. Вместо многих домов – горы пепла.
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Некоторым из разрушенных зданий – более сотни лет
Уничтожены АЗС, церковь, гостиница, музей и бары. Некоторым из разрушенных зданий – больше чем сотня лет.
Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические дома, наши жилища, малые предприятия и школы. Все потеряно,
– написал житель округа Плумас Кевин Госс.
На северо-западе пожарные бригады спасают от стихии город Честер. В нескольких округах тысячи человек получили приказ эвакуироваться из-за угрозы.Обратите внимание! Пока информации о жертвах пожара и пострадавших нет.
Смотрите жуткие кадры из Гринвилла:
Фото последствий пожара / Фото Washington Post:
Причины пожара расследуют
Пожар вспыхнул 14 июля. Пламя уже распространилось более чем на 1 300 квадратных километров. Сейчас масштаб пожара оценивают как третий по величине в истории Калифорнии. Причины возгорания расследуют, не исключают, что такое бедствие могли вызвать искры – когда дерево упало на электрические провода.