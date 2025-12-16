Укр Рус
16 декабря, 20:29
2

В Киеве возле ЖК "Варшавский" вспыхнул мощный пожар

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В Подольском районе Киева вспыхнул пожар в заброшенном одноэтажном здании, охватив крышу на площади около 600 квадратных метров.
  • Спасатели ликвидировали пожар без жертв и пострадавших, причины возгорания выясняют правоохранители.

Вечером 16 декабря в Подольском районе Киева вспыхнул пожар в заброшенном здании. Спасателям удалось ликвидировать возгорание без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре в Подольском районе Киева?

Под вечер 16 декабря произошло возгорание одноэтажного заброшенного здания на улице Ивана Выговского вблизи ЖК "Варшавский", что в Подольском районе города Киева.

В ГСЧС сообщили, что вызов о пожаре поступил в 17:39. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил крышу одноэтажного здания и распространился на значительную площадь – около 600 квадратных метров.

По состоянию на 19:10 пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, жертв или пострадавших в результате инцидента нет.

Причины возникновения возгорания сейчас выясняют правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве: смотрите фото ГСЧС

 

