Телеграм-каналы распространяют информацию о возгорании на рынке "Юность", расположенном в Деснянском районе Киева. 24 Канал обратился за комментарием в ГСЧС.

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Задымленный Киев

Между тем в ГСЧС опровергли сообщение о "сильном пожаре". Там рассказали, что произошло возгорание металлоконструкций. Сейчас оно локализовано. Ситуация контролируемая.

Пожар в Деснянском районе: смотрите видео

Возгорание на рынке "Юность": смотрите видео

Большие клубы дыма над Киевом: смотрите видео

Дым от пожара "гуляет" над многоэтажками: смотрите видео

Напомним, что из-за российского удара по Киевщине на одном из предприятий вспыхнул пожар, который спасатели тушили более двух суток. Известно, что он возник из-за падения обломков сбитого вражеского ударного дрона.