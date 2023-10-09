Вызов о пожаре поступил в 02:02. Спасатели оперативно выехали на место пожара, чтобы ликвидировать огонь.

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На Днепре загорелся пришвартованный дебаркадер

Пожар произошел в Днепровском районе города в районе улицы Шептицкого. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь уже охватил около 200 квадратных метров.

Что стало причиной того, что вспыхнул пришвартованный дебаркадер, неизвестно. Все причины и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Была угроза, что огонь может перекинуться на другое плавсредство, однако спасатели ликвидировали пожар около 03:23. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как спасатели укротили огонь / Фото ГСЧС

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