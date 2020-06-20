Пожар в Киеве на Хмельницкого: горело офисное здание "Киевпроекта" – видео
В Киеве 20 июня вспыхнул пожар в многоэтажном офисном здании "Киевпроекта". Спасателям удалось погасить огонь. Жертв, к счастью, удалось избежать.
Огонь охватил три этажа – с 9 по 11. Площадь пожара – 150 квадратных метров. В 21:15 пожарные уже локализовали возгорание. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
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Что известно о тушении пожара в Киеве по состоянию на 21:30
- На месте находятся не менее пяти машин скорой помощи и восемь пожарных машин.
- Работают около 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
- На данный момент спасатели ситуацию не комментируют, пожар продолжают тушить.
- Перекрыта улица Богдана Хмельницкого возле станции метро "Театральная". В результате пожара уже образовались заторы.
Смотрите видео пожара на улице Б. Хмельницкого в Киеве:
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