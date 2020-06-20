В Киеве 20 июня вспыхнул пожар в многоэтажном офисном здании "Киевпроекта". Спасателям удалось погасить огонь. Жертв, к счастью, удалось избежать.

Огонь охватил три этажа – с 9 по 11. Площадь пожара – 150 квадратных метров. В 21:15 пожарные уже локализовали возгорание. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Что известно о тушении пожара в Киеве по состоянию на 21:30

На месте находятся не менее пяти машин скорой помощи и восемь пожарных машин.

Работают около 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент спасатели ситуацию не комментируют, пожар продолжают тушить.

Перекрыта улица Богдана Хмельницкого возле станции метро "Театральная". В результате пожара уже образовались заторы.

Смотрите видео пожара на улице Б. Хмельницкого в Киеве:

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