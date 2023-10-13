На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В результате они потушили огонь.
Важно В Киеве ночью вспыхнул масштабный пожар на берегу Днепра
В Киевской области мощный огонь охватил склады
Как стало известно, пожар произошел в производственно-складском помещении в городе Украинка. Загорелась кровля на площади в 1000 квадратных метров.
Спасатели остановили распространение огня, а затем ликвидировали пожар. Были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно складское здание, сырье и деревянные материалы.
К тушению привлекалось 10 единиц техники и 45 человек личного состава. В настоящее время причина пожара устанавливается,
– отметили в ГСЧС.
Последствия пожара в Киевской области / фото ГСЧС Украины
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