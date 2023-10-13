На місце події оперативно прибули рятувальники. У підсумку вони приборкали вогонь.

Важливо У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа на березі Дніпра

На Київщині потужний вогонь охопив склади

Як стало відомо, пожежа сталася у виробничо-складському приміщенні в місті Українка. Загорілась крівля на площі 1000 квадратних метрів.

Рятувальники зупинили поширення вогню, а згодом ліквідували пожежу. Було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

До гасіння залучались 10 одиниць техніки та 45 осіб особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється,

– зазначили у ДСНС.

Наслідки пожежі на Київщині / фото ДСНС України

Інші масштабні пожежі в Україні: останні новини