На місце події оперативно прибули рятувальники. У підсумку вони приборкали вогонь.
Важливо У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа на березі Дніпра
На Київщині потужний вогонь охопив склади
Як стало відомо, пожежа сталася у виробничо-складському приміщенні в місті Українка. Загорілась крівля на площі 1000 квадратних метрів.
Рятувальники зупинили поширення вогню, а згодом ліквідували пожежу. Було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.
До гасіння залучались 10 одиниць техніки та 45 осіб особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється,
– зазначили у ДСНС.
Наслідки пожежі на Київщині / фото ДСНС України
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