Власне, вранці 5 жовтня сталася ця пожежа. Водій транспортного засобу спробував загасити вогонь самостійно, оскільки мав вогнегасник, але полум'я миттєво охопило весь автобус.

Дивіться також У Красноярську спалахнула потужна пожежа на території алюмінієвого заводу: їй передував вибух

Загорання автобуса у Львові

Як зазначили у Львівській міській раді, загорівся автобус неподалік від зупинки. На місце катастрофи оперативно прибули відповідні служби. Саме вони приборкали полум'я.

Усі пасажири та водій одразу вийшли із салону. Вогонь спробували загасити самостійно, адже мали вогнегасник, однак вогонь миттєво охопив автобус. На місце події оперативно прибули рятувальники та вже ліквідували загоряння,

– написали у ЛМР.

На своїй сторінці у фейсбуку засновник видання "Варта 1" Ігор Зінкевич опублікував світлини та відео, на яких видно те, що сталося з 19-им автобусом на вулиці Миколайчука у Львові.

Горів автобус у Львові: дивіться відео

Окрім того, відповідні кадри поширили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, що на місце події виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини Львова.

Внаслідок займання автобуса ніхто не постраждав / Фото Зінкевича, ДСНС

Зверніть увагу! До ліквідації полум'я залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Разом з тим станом на ранок 5 жовтня невідомо, що стало причиною займання транспортного засобу.

Згадаємо до цієї теми про іншу трагедію, що трапилася у місті Лева. Власне, карета швидкої допомоги наїхала на 13-річного підлітка та травмувала його. Однак важливо, що водій швидкої рухався з увімкненою сиреною.