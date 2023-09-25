"Были крики": жители двора, где женщина обустроила "приют" для кошек, рассказали о конфликтах

В Киеве сгорел приют "Котохата", в котором было немало десятков животных без хозяев. Местные жители говорят, что женщина, которая обустроила это место, постоянно ссорилась с местными.

По словам местной жительницы Надежды Васильевны, в приюте проживало около 50 кошек. После пожара выносили много мертвых.

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Что говорят жители двора, где женщина обустроила приют для кошек

Как рассказала Надежда, женщина, которая обустроила это место, постоянно ссорилась с местными. И хотя ей предлагали сдать животных в официальное убежище, она отказывалась.

Она конфликтовала, каждый день какие-то крики, с кем-то она ссорилась. Поэтому она, можно сказать, подвергла этих животных опасности, это безответственно с ее стороны,

– отметила местная жительница.

Местные рассказывают о ежедневных криках: смотрите видео

Что известно о поджоге "Катохаты" в Киеве

В ночь на 24 сентября загорелось убежище "Котохата" в Киеве. Отметим, что оно не имело официального статуса – это было место, куда люди приносили животных и ухаживали за ними.

Волонтер Наталья Петрущенкова уверена, что это был умышленный поджог, в результате которого погибли по меньшей мере 6 животных. По ее словам, в любой европейской стране такое не могло произойти.

Полиция открыла уголовное производство по статьям о поджоге и жестоком обращении с животными.

По информации правоохранителей, в приюте было около 60 четырехлапых, из них 7 погибли.

Напомним, что летом 2020 года Нацкорпус записал видеообращение, в котором пообещали разобраться со всеми, кто будет обижать котиков на Теремках. Собственно, на Заболотного поставили "Котохату", которую между собой жители называли "котобазой". За четвероногими ухаживали жители района. Котиков стерилизовали, вакцинировали и подкармливали. Впрочем, часть была против "Катохаты". Некоторые жестоко обращались с животными.

Если вы владеете информацией об обстоятельствах пожара, звоните по номеру дежурной части Голосеевского управления полиции +38 (063) 445-79-73 или на спецлинию 102.