В Краснодарском крае – масштабный пожар возле курортов: есть вероятность эвакуации Новороссийска

Неприятности продолжают постигать россиян. Так, на территории страны-агрессора горит по меньшей мере три базы отдыха одновременно.

Об этом сообщает ряд российских СМИ, передает 24 Канал. В сети активно распространяют соответствующие кадры, на которых видно масштабное возгорание.

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В России – снова пожар

По данным минприроды региона, природный пожар, начавшийся между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника "Сухая щель", под Новороссийском увеличился до 51 гектара. Сейчас там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар в Краснодарском крае: смотрите видео

По состоянию на эту минуту пламенем охвачены реликтовые леса возле Малого Утриша. Поэтому из ближайших к очагу возгорания гостиниц и баз отдыха эвакуировали около 500 туристов. Туда продолжают пригонять дополнительные автобусы.

На обнародованных кадрах видно, как густой дым поднимается прямо над побережьем.

В Краснодарском крае горит три базы отдыха: смотрите видео

Согласно обнародованной информации, на месте работают 250 специалистов пожарных расчетов и 76 единиц техники. В частности, авиация МЧС сбросила около 75 тонн воды на тяжелые участки.

Пожар в России: смотрите видео

"Тушению препятствуют сильные порывы ветра – спасатели на лодках в полной готовности для эвакуации людей морем. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал добровольцев оказать помощь", – говорится в сообщении росСМИ.

В России горят леса: смотрите видео

Пламя за минуту перекинулось на территорию базы отдыха "Голубая волна", 220 посетителей эвакуировали. Сгорело шесть деревянных домов и две машины. Также, предварительно, на берегу моря, застряли несколько машин с туристами. К месту направили пожарный вертолет.

Масштабный пожар в Краснодарском крае: смотрите видео

Сейчас спасатели пытаются обуздать пламя, однако откровенно говоря, им это не слишком удается, огонь не могут потушить до сих пор.