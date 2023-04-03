Как отмечают журналисты, ссылаясь на Криворожское районное управление ГСЧС, произошел взрыв бытового газа.

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В соцсетях пишут, что пожар вызвал серьезные разрушения дома. Предварительно есть пострадавшие. Продолжается спасательная операция.

Что известно о пострадавших

Предварительно, четыре человека травмированы, десять смогли спасти.

Ужасные кадры с места взрыва в Кривом Роге / Фото Криворожского районного управления ГСЧС

Добавим, что неспокойно в Кривом Роге было и 2 апреля. Приблизительно в 16:33 чрезвычайники Кривого Рога получили сообщение о возгорании жилого дома. Заявитель сообщил, что горит помещение на улице Мотроновской в Ингулецком районе.

Два дежурных отделения выехали на место происшествия. Прибывшие выяснили, что огонь охватил общую кухню жилого помещения. Пожар уничтожил имущество владельцев дома на площади 15 квадратных метров.

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