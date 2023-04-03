Як зазначають журналісти з посиланням на Криворізьке районне управління ДСНС, стався вибух побутового газу.

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У соцмережах пишуть, що пожежа спричинила серйозні руйнування будинку. Попередньо, є постраждалі. Триває рятувальна операція.

Що відомо про постраждалих

Попередньо, четверо людей травмовані, десятьох змогли врятувати.

Жахливі кадри з місця вибуху у Кривому Розі / Фото Криворізького районного управління ДСНС

Додамо, що неспокійно у Кривому Розі було і 2 квітня. Приблизно о 16:33 надзвичайники Кривого Рогу отримали повідомлення про займання житлового будинку. Заявник повідомив, що горить приміщення на вулиці Мотронівській в Інгулецькому районі.

Два чергових відділення виїхали на місце подій. Прибувши, з’ясували, що вогонь охопив загальну кухню житлового приміщення. Пожежа знищила майно власників будинку на площі 15 метрів квадратних.

Нещодавні випадки пожеж в Україні