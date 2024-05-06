На месте ракетных установок "Искандер-М" в Крыму произошел пожар: есть спутниковые кадры

В субботу, 4 мая, на территории временно оккупированного Крыма возник пожар. Отмечается, что он произошел на месте расположения российских ракетных комплексов "Искандер-М", которыми враг активно обстреливает Украину.

Об этом свидетельствуют соответствующие спутниковые кадры. Известно, что из этих комплексов Россия регулярно обстреливает гражданское население нашего государства баллистическими ракетами.

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Пожар на месте дислокации российских "Искандер-М"

Вечером, 4 мая, один из украинских телеграмм-каналов опубликовал неподтвержденное сообщение о поражении в Крыму двух пусковых установок "Искандеров" и боекомплекта к ним. Ранее в этот же день российское Минобороны сообщало о перехвате над полуостровом в ночь на 4 мая четырех ракет ATACMS, якобы запущенных украинской стороной.

Уже утром система спутникового слежения за природными пожарами американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировала несколько очагов возгорания на территории карьера по добыче ракушечника, расположенного на территории Сусанинского сельского поселения Першотравневого района.

Спутниковые снимки пожара на месте расположения "Искандер-М" / Фото "Крым. Реалии"

Результат этого пожара хорошо виден на спутниковом снимке, сделанном 5 мая. В то же время на снимке за 20 апреля можно увидеть несколько машин, размеры которых соответствуют габаритам пусковых установок "Искандеров". В одной из машин также было видно ракету, расположенную в вертикальном положении.

В частности, можно увидеть по меньшей мере 4 машины, размеры которых соответствуют габаритам пусковых "Искандер-М" – 13x3 метра. Ни одной из них нет на снимке за 5 мая после пожара. Возгорание сухой травы могло быть вызвано самими пусками ракет, однако украинские источники не сообщали об атаках "Искандеров" в ночь на 4 мая.

Сравнение снимков за 20 апреля и 5 мая: смотрите видео

В то же время на снимке за 5 мая можно увидеть воронку, которой нет на предыдущих фотографиях. Однако ни в ВСУ, ни в оборонном ведомстве России не сообщали об атаке на позиции "Искандеров" в Крыму. Поэтому, точно не известно, вызвал ли пожар удары украинским вооружением, или спровоцирован пусками самих российских ракет.