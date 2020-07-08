Уничтожено 5 гектаров земли и десятки домов: последствия пожара на Луганщине
Масштабный пожар в лесах Луганщины продолжается с 6 июля. Спасатели, ВСУ и Нацгвардия до сих пор пытаются ликвидировать пожар. По состоянию на утро 8 июля ситуация контролируемая, а чиновники подсчитывают убытки.
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в видеообращении заявил, что огонь уничтожил около 5 гектаров земли, но это лишь предварительные цифры.
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По словам чиновника, он не исключает умышленный поджог, но окончательную причину установит экспертиза. Сергей Гайдай рассказал, что в день пожара на Луганщине бушевал сильный ветер до 25 метров за секунду, лес вспыхивал буквально за несколько секунд.
Председатель Луганской ОГА добавил, что 8 июля Кабмин рассмотрит вопрос пожара.
Мы попросили, чтобы признали этот случай чрезвычайной ситуацией для того, чтобы из государственного бюджета могли компенсировать людям их жилье,
– пояснил Сергей Гайдай.
Какова ситуация с пожарами по состоянию на 8 июля
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел:
- Смоляниново,
- Капитаново,
- Вороново.
Последствия пожара
Из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.
Пожар уничтожил в селе Смоляниново:
- 23 жилых дома,
- 36 жилых домов повреждены,
- уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”.
Всего к тушению привлечены 1 тысяча 125 человек и 201 единица техники. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай о пожаре на Луганщине: видео
Что известно о пожаре на Луганщине
- В Луганской области 6 июля вспыхнул пожар в Новоайдарском районе.
- 7 июля огонь разгорелся с новой силой и подошел вплотную к населенным пунктам.
- Как сообщают местные власти, пламя уже унесло жизни 7 человек, еще 28 человек госпитализировали, среди которых по меньшей мере 17 – дети. В то же время МВД информировало о 4 жертвах.
- К тушению привлекли ГСЧС, ВСУ и Нацгвардии. Не удалось пока привлечь специальный самолет с Харькова для тушения огня с воздуха – боевики не подтвердили режим тишины.
- О причинах пожара ничего неизвестно, но поджог не исключают.