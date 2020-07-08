Масштабный пожар в лесах Луганщины продолжается с 6 июля. Спасатели, ВСУ и Нацгвардия до сих пор пытаются ликвидировать пожар. По состоянию на утро 8 июля ситуация контролируемая, а чиновники подсчитывают убытки.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в видеообращении заявил, что огонь уничтожил около 5 гектаров земли, но это лишь предварительные цифры.

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По словам чиновника, он не исключает умышленный поджог, но окончательную причину установит экспертиза. Сергей Гайдай рассказал, что в день пожара на Луганщине бушевал сильный ветер до 25 метров за секунду, лес вспыхивал буквально за несколько секунд.

Председатель Луганской ОГА добавил, что 8 июля Кабмин рассмотрит вопрос пожара.

Мы попросили, чтобы признали этот случай чрезвычайной ситуацией для того, чтобы из государственного бюджета могли компенсировать людям их жилье,

– пояснил Сергей Гайдай.

Какова ситуация с пожарами по состоянию на 8 июля

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел:

Смоляниново,

Капитаново,

Вороново.

Последствия пожара

Из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

Пожар уничтожил в селе Смоляниново:

23 жилых дома,

36 жилых домов повреждены,

уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”.

Всего к тушению привлечены 1 тысяча 125 человек и 201 единица техники. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай о пожаре на Луганщине: видео

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