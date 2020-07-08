Масштабна пожежа у лісах Луганщини триває з 6 липня. Рятувальники, ЗСУ та Нацгвардія досі намагаються ліквідувати пожежу. Станом на ранок 8 липня ситуація контрольована, а чиновники підраховують збитки.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у відеозверненні заявив, що вогонь знищив близько 5 гектарів землі, але це лише попередні цифри.

До теми Масштабна пожежа на Луганщині: яка ситуація на передовій

За словами чиновника, він не виключає навмисний підпал, але остаточну причину встановить експертиза. Сергій Гайдай розповів, що у день пожежі на Луганщині вирував сильний вітер до 25 метрів за секунду, ліс спалахував буквально за декілька секунд.

Голова Луганської ОДА додав, що 8 липня Кабмін розглядатиме питання пожежі.

Ми попросили, щоб визнали цей випадок надзвичайною ситуацією для того, щоб з державного бюджету могли компенсувати людям їхнє житло,

– пояснив Сергій Гайдай.

Яка ситуація з пожежами станом на 8 липня

У ДСНС повідомили, що станом на ранок 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл:

Смолянинове,

Капітанове,

Воронове.

Наслідки пожежі

З житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" евакуювали 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Пожежа знищила у селі Смолянинове:

знищила 23 житлових будинки,

36 житлових будинків пошкоджено,

знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Загалом до гасіння залучено 1 тисяча 125 чоловік та 201 одиниця техніки. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай про пожежу на Луганщині: відео

Що відомо про пожежу на Луганщині