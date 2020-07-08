Знищено 5 гектарів землі та десятки будинків: які наслідки пожежі на Луганщині
Масштабна пожежа у лісах Луганщини триває з 6 липня. Рятувальники, ЗСУ та Нацгвардія досі намагаються ліквідувати пожежу. Станом на ранок 8 липня ситуація контрольована, а чиновники підраховують збитки.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у відеозверненні заявив, що вогонь знищив близько 5 гектарів землі, але це лише попередні цифри.
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За словами чиновника, він не виключає навмисний підпал, але остаточну причину встановить експертиза. Сергій Гайдай розповів, що у день пожежі на Луганщині вирував сильний вітер до 25 метрів за секунду, ліс спалахував буквально за декілька секунд.
Голова Луганської ОДА додав, що 8 липня Кабмін розглядатиме питання пожежі.
Ми попросили, щоб визнали цей випадок надзвичайною ситуацією для того, щоб з державного бюджету могли компенсувати людям їхнє житло,
– пояснив Сергій Гайдай.
Яка ситуація з пожежами станом на 8 липня
У ДСНС повідомили, що станом на ранок 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл:
- Смолянинове,
- Капітанове,
- Воронове.
З житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" евакуювали 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.
Пожежа знищила у селі Смолянинове:
- знищила 23 житлових будинки,
- 36 житлових будинків пошкоджено,
- знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.
Загалом до гасіння залучено 1 тисяча 125 чоловік та 201 одиниця техніки. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай про пожежу на Луганщині: відео
Що відомо про пожежу на Луганщині
- У Луганській області 6 липня спалахнула пожежа у Новоайдарському районі.
- 7 липня вогонь розгорівся з новою силою та підійшов впритул до населених пунктів.
- Як повідомляє місцева влада, полум'я вже забрало життя 7 людей, ще 28 людей госпіталізували, серед яких щонайменше 17 – діти. Водночас МВС інформувало про 4 жертв.
- До гасіння залучили ДСНС, ЗСУ та Нацгвардію. Не вдалося поки що залучити спеціальний літак з Харкова для гасіння полум’я з повітря – бойовики не підтвердили режим тиші.
- Про причини пожежі нічого невідомо, але підпал не виключають.