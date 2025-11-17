Парк 700-летия во Львове затянуло дымом из-за пожара: в ГСЧС рассказали, что там произошло
- Во Львове 17 ноября произошло задымление над парком 700-летия из-за пожара.
- В ГСЧС подтвердили, что загорелся мусор и пожар был ликвидирован до прибытия пожарных.
Во Львове 17 ноября произошло задымление из-за возгорания в парке 700-летия. Место происшествия осмотрели пожарные.
Сначала кадры пожара опубликовал местный телеграмм-канал. Подробности об инциденте рассказали в ГСЧС Львовской области в комментарии 24 Канала.
Смотрите также После удара по Измаилу повреждено судно с газом: из-за этого в Румынии эвакуировали село, – СМИ
Что известно о пожаре во Львове?
Во Львове местные в сети сообщили о задымлении над парком имени 700-летия Львова.
В ГСЧС Львовщины подтвердили, что 17 ноября пожарные получили вызов и выехали на место, чтобы выяснить причину возгорания и ликвидировать ее.
Задымление над парком во Львове: смотрите видео местных
После осмотра территории стало известно, что в парке загорелся мусор, сообщили в ГСЧС. Возгорание охватило площадь в один квадратный метр. На момент прибытия пожарных пламя уже было ликвидировано.
Недавние похожие события Львова и области
В селе Суховоля на Львовщине трое подростков пострадали от взрыва неизвестного предмета и получили ожоги. Им оказали медицинскую помощь. Полиция выясняла обстоятельства инцидента.
3 ноября в городе на площади Мытной загорелся трамвай. Пострадавших в результате пожара нет.
25 октября во Львове местные заметили дым над крышей театра Заньковецкой. Спасатели проверили чердак, дым шел из дымохода жилых квартир.