Парк 700-летия во Львове затянуло дымом из-за пожара: в ГСЧС рассказали, что там произошло

Во Львове 17 ноября произошло задымление из-за возгорания в парке 700-летия. Место происшествия осмотрели пожарные.

Сначала кадры пожара опубликовал местный телеграмм-канал. Подробности об инциденте рассказали в ГСЧС Львовской области в комментарии 24 Канала.

Что известно о пожаре во Львове?

Во Львове местные в сети сообщили о задымлении над парком имени 700-летия Львова.

В ГСЧС Львовщины подтвердили, что 17 ноября пожарные получили вызов и выехали на место, чтобы выяснить причину возгорания и ликвидировать ее.

Задымление над парком во Львове: смотрите видео местных

После осмотра территории стало известно, что в парке загорелся мусор, сообщили в ГСЧС. Возгорание охватило площадь в один квадратный метр. На момент прибытия пожарных пламя уже было ликвидировано.

