Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на проспекте Червоной Калины, 73. Из горящей квартиры спасли детей.
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Во Львове произошел смертельный пожар
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар. В квартире обнаружили тело погибшего мужчины.
Кроме этого, работники ГСЧС спасли 4 человека, двое из них – дети. Также эвакуировали жителей дома, которые позже вернулись в свои дома.
Отмечается, что огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 квадратных метров. Сейчас все остальные обстоятельства устанавливают.
Пожар во Львове / фото горсовета
Другие подобные трагические случаи
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- Ранее в Черкасской области также произошел смертельный пожар. В результате этого погиб маленький ребенок.