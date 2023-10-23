Пожежа трапилась у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73. З палаючої квартири врятували дітей.
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У Львові сталася смертельна пожежа
На місце події оперативно прибули рятувальники та ліквідували пожежу. У квартирі знайшли тіло загиблого чоловіка.
Окрім цього, працівники ДСНС врятували 4 особи, двоє з них – діти. Також евакуювали мешканців будинку, які згодом повернулись до своїх помешкань.
Зазначається, що вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Наразі всі інші обставини встановлюють.
Пожежа у Львові / фото міськради
Інші подібні трагічні випадки
- У селі Верхівка, що у Вінницькій області, під час пожежі живцем згоріли 2 діток, ще 4 вдалося врятувати. Вогонь спалахнув, коли мама багатодітного сімейства копала картоплю.
- На Чернігівщині у пожежі загинули двоє дітей. Займання спалахнуло у селі Іржавець Прилуцького району.
- Раніше на Черкащині також сталася смертельна пожежа. Внаслідок цього загинула маленька дитина.