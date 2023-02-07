Об этом рассказывают пользователи сети, передает 24 Канал. Они также выложили фото и видео, где можно увидеть масштабы пожара в Макеевке.

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Вспыхнул мощный пожар

Интересно, что в сети активно обсуждается сразу две версии пожара. По имеющейся информации, вспыхнул он в микрорайоне Северный, что в Макеевке. Одна из версий говорит, что загорелся газовый трубопровод. Есть также мнение, что загорелась пятиэтажка. Но судя по видео, у него мало общего с действительностью.

Мощное пламя окутало газопровод в Макеевке: смотрите видео

В телеграм-канале monitor позже поступило сообщение. В нем прокомментировали вибрацию, которую могли ощутить жители Донецкой области. В сообщении также отметили, что причиной этого стал взрыв газопровода.

Говорят, что горит старая котельная в городе: смотрите видео

Как мы уже отмечали, подтверждают этот момент фотографии и видео. На них можно увидеть не только, как пылает сам газопровод. Также на фотографиях видно зарево, поднимающееся в небо над жилыми домами.

Огонь виден из разных уголков Макеевки: смотрите видео

Пожар в Макеевке не утихает: смотрите видео

Пожарные пытаются обуздать пожар в Макеевке: смотрите видео

В сети выкладывают фото пожара в Макеевке / Фото с телеграм-каналов

Журналист Андрей Цаплиенко заметил, что оккупанты в течение нескольких часов пытались локализовать огонь. Но им это не удалось.

Оккупированный Донбасс хотят отрезать от газа