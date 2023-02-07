Про це розповідають користувачі мережі, передає 24 Канал. Вони також виклали фото та відео, на яких можна побачити масштаби пожежі у Макіївці.
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Спалахнула потужна пожежа
Цікаво, що у мережі активно обговорюють відразу дві версії пожежі. За наявною інформацією, спалахнула вона у мікрорайоні Північний, що у самій Макіївці. Одна з версій свідчить про те, що загорівся газовий трубопровід. Побутує також думка про те, що загорілася п'ятиповерхівка. Але судячи з відео вона має мало спільного з дійсністю.
Потужне полум'я огорнуло газопровід у Макіївці: дивіться відео
У телеграм-каналі monitor згодом надійшло повідомлення. У ньому прокоментували вібрацію, яку могли відчути мешканці Донеччини. У дописі також зауважили, що причиною цього став вибух газогону.
Кажуть, що горить стара котельня у місті: дивіться відео
Як ми вже зауважили, підтверджують цей момент світлини та відео. На них можна побачити не лише, як палає сам газогін. Також на світлинах видно заграву, яка підіймається у небо над житловими будинками.
Вогонь видно з різних куточків Макіївки: дивіться відео
Пожежа у Макіївці не вщухає: дивіться відео
Пожежники намагаються приборкати пожежу у Макіївці: дивіться відео
У мережі викладають фото пожежі у Макіївці / Фото з телеграм-каналів
Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що окупанти впродовж кількох годин намагалися локалізувати вогонь. Але їм це не вдалося.
Окупований Донбас хочуть відрізати від газу
- Такими є плани Росії на території, які вона захопила. Джерела 24 Каналу в українських спецслужбах зауважили, що окупанти мали злочинні плани щодо газопроводу ще у 2020 році. Тоді вони міркували над тим, чи не здійснити терористичні обстріли, позбавивши регіон блакитного палива.
- Правда, тоді ідеї військово-політичного командування в життя не втілили. А все тому, що у Путіна були вологі мрії про миттєве захоплення України. Відтак, не потрібно буде нічого підривати або знищувати.
- Оскільки так звана "спецоперація" не принесла бажаних плодів, а сама країна-агресорка зазнає серйозних проблем з фінансами, у Кремлі вирішили затягнути пояси. Так, на початку 2023 року уряд Росії серйозно задумався над тим, що необхідно скоротити всі витрати.
- Зокрема мовиться про кошти, які спрямовують на розвиток регіонів. Тож тепер на столі Путіна лежить тека з описом тактики, яка передбачає відмову від "непотрібного" трубопроводу, який лиш приносить збитки Кремлю.
- А мовиться про тупикову гілку експортного газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород". Саме через неї блакитне паливо транспортують до так званих "ДНР", а також "ЛНР". Тож не виключено, що дуже скоро газу в них не буде.