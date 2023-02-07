Про це розповідають користувачі мережі, передає 24 Канал. Вони також виклали фото та відео, на яких можна побачити масштаби пожежі у Макіївці.

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Спалахнула потужна пожежа

Цікаво, що у мережі активно обговорюють відразу дві версії пожежі. За наявною інформацією, спалахнула вона у мікрорайоні Північний, що у самій Макіївці. Одна з версій свідчить про те, що загорівся газовий трубопровід. Побутує також думка про те, що загорілася п'ятиповерхівка. Але судячи з відео вона має мало спільного з дійсністю.

Потужне полум'я огорнуло газопровід у Макіївці: дивіться відео

У телеграм-каналі monitor згодом надійшло повідомлення. У ньому прокоментували вібрацію, яку могли відчути мешканці Донеччини. У дописі також зауважили, що причиною цього став вибух газогону.

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Як ми вже зауважили, підтверджують цей момент світлини та відео. На них можна побачити не лише, як палає сам газогін. Також на світлинах видно заграву, яка підіймається у небо над житловими будинками.

Вогонь видно з різних куточків Макіївки: дивіться відео

Пожежа у Макіївці не вщухає: дивіться відео

Пожежники намагаються приборкати пожежу у Макіївці: дивіться відео

У мережі викладають фото пожежі у Макіївці / Фото з телеграм-каналів

Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що окупанти впродовж кількох годин намагалися локалізувати вогонь. Але їм це не вдалося.

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