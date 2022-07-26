"Люди задыхаются от дыма": оккупанты подожгли пойму реки в Мариуполе, называя это "зачисткой"

Российские захватчики подожгли пойму реки Кальчик, чтобы почистить ее от кустарников. Начался пожар, и теперь горожане задыхаются от дыма.

россияне попытались очистить пойму реки Кальчик у моста в Экстрим-парке. Они решили, что станет лучше, если ее поджечь. Назвали это "контрольным поджогом".

К теме Оккупанты хотят "переименовать" Мариуполь в честь сталинского преступника

Люди задыхаются от дыма

Естественно, огонь вышел из-под контроля. Теперь к трупному смраду в городе добавился еще и запах дыма. Интересно, знают ли в россии про другие способы очистки водоемов или поджог – это у них универсальное средство для всего.

Поджог сработал, но, правда, с контролем возникла проблема. В результате люди в городе задыхаются от дыма,

– рассказали в Мариупольском горсовете.

Кроме того, начался пожар в микрорайоне Черемушки, где россияне пытались подключить электричество. Ремонт не удался, зато короткое замыкание привело к возгоранию.



Пожар в Черемушках / Фото из телеграм-канала Андрющенко

Мариупольская вода непригодна для питья

оккупанты рассказывают, что вода в Мариуполе очищена и ее можно пить. Однако результаты исследования показали, что в ней есть колиморфные бактерии.

Проще говоря, в воде содержатся фекальные вещества, которые могут привести к инфекционным болезням (в частности дизентерии). А воду для города набирают в реке Кальчик.

К теме – в очередях на эвакуацию из Запорожья умирают люди: смотрите видео