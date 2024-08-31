Столб дыма видел весь центр города: в Москве горит админздание
В России не проходит ни одного дня без пожаров, взрывов и возгораний. На этот раз в Москве днем 31 августа вспыхнуло административное здание.
На месте пожара в столице России работают все необходимые экстренные службы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
К теме Готовятся к прилетам: возле Московского НПЗ спасатели будут работать в усиленном режиме
Что известно о пожаре в админздании Москвы
Российские пропагандисты сообщили, что в Москве горит здание на Бережковской набережной. Дым от пожара виден по всему центру города.
В Москве пожар в админздании: смотрите видео
По предварительным данным, пожар тушат с помощью дрона, двух вертолетов Ка-32 и пожарного корабля "Полковник Чернышев".
Пожар в российской столице тушат с помощью вертолетов: смотрите видео
Россияне отметили, что огонь пылает на площади 1 000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники. Информация о пострадавших и причинах возгорания еще уточняется.
Дым было видно на весь центр Москвы: смотрите видео
К слову, сильный пожар в Москве также был 14 августа в ТРЦ "Рио". Там горели верхние этажи и фасад, а столб густого дыма и открытое пламя было видно издалека.