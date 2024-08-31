Столб дыма видел весь центр города: в Москве горит админздание

В России не проходит ни одного дня без пожаров, взрывов и возгораний. На этот раз в Москве днем 31 августа вспыхнуло административное здание.

На месте пожара в столице России работают все необходимые экстренные службы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в админздании Москвы

Российские пропагандисты сообщили, что в Москве горит здание на Бережковской набережной. Дым от пожара виден по всему центру города.

В Москве пожар в админздании: смотрите видео

По предварительным данным, пожар тушат с помощью дрона, двух вертолетов Ка-32 и пожарного корабля "Полковник Чернышев".

Пожар в российской столице тушат с помощью вертолетов: смотрите видео

Россияне отметили, что огонь пылает на площади 1 000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц техники. Информация о пострадавших и причинах возгорания еще уточняется.

Дым было видно на весь центр Москвы: смотрите видео

К слову, сильный пожар в Москве также был 14 августа в ТРЦ "Рио". Там горели верхние этажи и фасад, а столб густого дыма и открытое пламя было видно издалека.