В Самарской области пылала нефтяная скважина: есть пострадавшие, которые в тяжелом состоянии
- В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине, пострадали четыре работника, трое из них в тяжелом состоянии.
- Пожар ликвидировали за 20 минут, причины инцидента выясняются.
В Самарской области России произошел пожар на нефтяной скважине во время проведения работ. В результате инцидента пострадали четыре работника, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Раненые работники находятся в больнице. Об этом сообщают росСМИ.
Смотрите также Там пылал пожар: Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов, – Reuters
Что известно о пожаре?
По предварительным данным, возгорание возникло из-за разгерметизации скважины во время проведения работ. Пожар вспыхнул около 11:00 по местному времени в районе села Кулешовка в Нефтегорском районе.
Огонь охватил скважину, однако спасателям удалось ликвидировать пожар в течение 20 минут. Пострадавших 1979, 1987, 1994 и 1995 годов рождения госпитализировали в местную больницу. По данным медиков, трое находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работают экстренные службы, причины инцидента окончательно выясняются.
Что еще недавно горело в России?
В ночь на 15 февраля украинские беспилотники атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов, который расположен в Краснодарском крае России. В результате попаданий загорелись резервуар и часть комплекса.
В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Ухтанефтепереработка" произошел пожар из-за атаки, вероятно, украинских дронов. Предварительно поражены атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга. Они отвечают за первичную переработку нефти и ее распределение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина, газойля.
Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по крупному арсеналу боеприпасов в Волгоградской области и оборонному предприятию в Тамбовской области. На ТОТ Запорожской области и Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе зафиксированы взрывы и пожары в результате ударов, масштабы разрушений уточняются.