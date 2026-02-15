В Самарской области пылала нефтяная скважина: есть пострадавшие, которые в тяжелом состоянии

В Самарской области России произошел пожар на нефтяной скважине во время проведения работ. В результате инцидента пострадали четыре работника, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Раненые работники находятся в больнице. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о пожаре?

По предварительным данным, возгорание возникло из-за разгерметизации скважины во время проведения работ. Пожар вспыхнул около 11:00 по местному времени в районе села Кулешовка в Нефтегорском районе.

Огонь охватил скважину, однако спасателям удалось ликвидировать пожар в течение 20 минут. Пострадавших 1979, 1987, 1994 и 1995 годов рождения госпитализировали в местную больницу. По данным медиков, трое находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают экстренные службы, причины инцидента окончательно выясняются.

Что еще недавно горело в России?