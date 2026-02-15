Поранені працівники знаходяться у лікарні. Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про пожежу?
За попередніми даними, займання виникло через розгерметизацію свердловини під час проведення робіт. Пожежа спалахнула близько 11:00 за місцевим часом у районі села Кулешівка в Нефтегорському районі.
Вогонь охопив свердловину, проте рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу протягом 20 хвилин. Постраждалих 1979, 1987, 1994 и 1995 років народження госпіталізували до місцевої лікарні. За даними медиків, троє перебувають у тяжкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості.
На місці події працюють екстрені служби, причини інциденту остаточно з'ясовуються.
Що ще нещодавно палало у Росії?
У ніч на 15 лютого українські безпілотники атакували один з найбільших нафтових терміналів, який розташований у Краснодарському краї Росії. Внаслідок влучань загорілися резервуар і частина комплексу.
В Ухті на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ухтанефтепереработка" сталася пожежа через атаки, ймовірно, українських дронів. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю.
Сили оборони України в ніч на 12 лютого завдали удару по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та оборонному підприємству в Тамбовській області. На ТОТ Запорізької області та Волгоградському нафтопереробному заводі зафіксовані вибухи та пожежі внаслідок ударів, масштаби руйнувань уточнюються.