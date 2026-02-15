Поранені працівники знаходяться у лікарні. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про пожежу?

За попередніми даними, займання виникло через розгерметизацію свердловини під час проведення робіт. Пожежа спалахнула близько 11:00 за місцевим часом у районі села Кулешівка в Нефтегорському районі.

Вогонь охопив свердловину, проте рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу протягом 20 хвилин. Постраждалих 1979, 1987, 1994 и 1995 років народження госпіталізували до місцевої лікарні. За даними медиків, троє перебувають у тяжкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості.

На місці події працюють екстрені служби, причини інциденту остаточно з'ясовуються.

