Не оставили от острова ничего: во что превратили россияне Джарилгач после оккупации

На оккупированном острове Джарилгач не утихают пожары. Да, огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка, а также большую часть экосистемы заповедника.

Эксперты отмечают, что на острове пострадала популяция всех редких растений и животных, в частности копытных. Журналисты выяснили, что именно происходит сейчас на Джарилгаче и как россияне используют его для военных действий.

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Что натворил пожар на острове Джарилгач

Директор природного заповедника Ирина Сабашенко отметила, что пожар на острове уже не наблюдается. В то же время она подчеркнула, что огонь уничтожил около 16 километров территории Джарилгача.

Пожар продолжался примерно неделю. Она началась 4 – 5 августа, так мы видим из данных космоснимков. По состоянию на 11 августа мы уже можем наблюдать, что пожар прекратился,

– сказала она.

Также Сабашенко подчеркнула, что пожар возник именно из-за того, что российские захватчики обустроили полигон на оккупированном острове. Следовательно, скорее всего было возгорание растительного покрова, что привело к выгоранию почти всей заповедной зоны, где сконцентрирована основная часть всех ценных видов экосистем.

Директор также сказала, что среди уничтоженных растений был и золотобородник цикадовый, которая стала основой для создания национального заказника. Она отметила, что на восстановление растительного покрова после деоккупации острова потребуется от 10 до 30 лет, в зависимости от вида.

Работники национального заповедника также уже передали в Херсонскую областную прокуратуру и в Офис генерального прокурора информацию о пожаре. Себашенко добавила, что прокуратура уже открыла уголовное производство.

Она подчеркнула, что направила данные о последствиях пожара в Государственную экологическую инспекцию и в Департамент экологии для подсчета убытков на острове. В дальнейшем это нужно для того, чтобы страна-агрессорка выплачивала репарацию за нанесенный ущерб на Джарилгаче.

Пожар на Джарилгаче видели и в Скадовске

Глава Скадовской территориальной общины Александр Яковлев обратил внимание, что на острове Джарилгач присутствовали российские войска с момента его оккупации. Однако с мая 2023 г. произошли значительные изменения, поскольку оккупанты засыпали песком часть моря, создав сообщение между островом и соседним селом Лазурным. Теперь это позволяет транспортировать на остров большую военную технику.

Он отметил, что пожар на острове был достаточно хорошо виден во временно оккупированном Скадовске.

"Жители сообщали нам, есть даже фото, где видно, как дым идет с острова. К сожалению, я думаю, повреждена значительная часть фауны и флоры тоже. Потому что гибнут во время таких пожаров все живые организмы", – подчеркнул Яковлев.

Он также утверждал, что дым от пожара на острове пока не обнаружен. Однако неподалеку от Джарилгача можно было наблюдать перевозку оборудования. Точность этой информации остается неопределенной, поскольку доступ к зоне был строго ограничен в течение длительного периода времени.

Яковлев также отметил, что российских военных в Скадовске много. Впрочем, они вряд ли беспокоились о тушении пожара на острове Джарилгач.

Они точно могли беспокоиться о спасении своего имущества, если оно там было рядом, или как-то ограничить доступ к их позициям, к их территории. Там нет приспособленной техники для пожаротушения,

– сказал он.

В заключение он добавил, что в самом Скадовске пока тихо, а взрывы бывают редко. По его словам, гуманитарная ситуация во временно оккупированном городе тоже стабильная.

Какие экологические последствия для острова

Руководитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк заявил, что последствия пожара на острове Джарилгач безусловно разрушительны. А ведь на острове выгорела вся незаболоченная территория.

Он подчеркнул, что никто не ожидал, что на острове может произойти столь масштабный пожар. К тому же кроме растений там могли погибнуть и животные.

Василюк заверил, что природа после пожара частично восстановится. Впрочем, уникальность Джарилгача, по его мнению, уже утрачена.

"Растения многолетние, корни, которых глубоко у почв, обычно они в следующем году снова будут. А что делать с наземными животными? Поэтому я думаю, именно по этой причине уникальность Джарилгача уже утрачена. Он уже будет беднее", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что после деоккупации нужно будет изымать насыпанный российскими военными песок и возвращать Джарилгач в состояние острова. В частности, восстановить движение воды по Джарилгацкому заливу и Черному морю, чтобы обезопасить фауну Джарилгача.

Также разминирование Джарилгача станет серьезной проблемой после деоккупации, поскольку по прогнозам эксперта понадобится несколько десятилетий, чтобы сделать остров безопасным.

Каково значение Джарилгача с военной точки зрения

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что существенного военного значения Джарилгач не имеет. Впрочем, россияне заинтересовались этим островом.

Если посмотреть на карту боевых действий, после освобождения особо правобережной Херсонской области, Джарилгач стал таким самым отдаленным от "передка" районом для того, чтобы не попадать под обстрелы, проводить там обучение,

– заверил он.

Поэтому россияне решили использовать Джарилгач в качестве тренировочного полигона для своих военных, пренебрегая тем, что эта территория охраняется. В настоящее время также неизвестно, отошли ли российские военные из Джарилгача после пожара, поскольку собрать точную информацию с этого отдаленного места сложно. Спутниковая разведка является первоисточником информации и, по словам эксперта Лакийчука, значительных наблюдаемых изменений на территории не произошло.

Напоследок Лакийчук подчеркнул, что остров получил значительный ущерб не только от пожара и обстрелов, но и от простого присутствия оккупантов. Ведь на остров перевозили военную технику, проводили интенсивные стрельбы, тактические учения, копание окопов, строительство блиндажей.