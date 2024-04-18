В сердце Львова вспыхнул пожар: загорелось здание на площади Рынок

В полдень 19 апреля на площади Рынок произошло возгорание. Пожар вспыхнул на кухне известного ресторана.

Чрезвычайники оперативно приехали на место происшествия, чтобы ликвидировать возгорание.

Смотрите также В Хмельницком вспыхнул пожар на продуктовом рынке: горело семь торговых ларьков

Что известно о пожаре на площади Рынок

После 12:00 19 марта во Львове на площади Рынок вспыхнул пожар. Возгорание произошло в известном ресторане.

Стоит знать, что здания на этой площади – Всемирное наследие ЮНЕСКО с 1998 года. А табличка с зафиксированным охранным статусом размещена как раз напротив дома, где вспыхнул огонь – на входе в городскую Ратушу.

В ГСЧС сообщили, что когда спасатели получили сообщение о пожаре на площади Рынок, то сразу прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать возгорание.

В 12:39 в ГСЧС заявили, что ликвидировали возгорание. Чрезвычайники уточнили, что возгорание возникло на кухне заведения общественного питания.

Пожар на площади Рынок: фото ГСЧС, "Перша приватна мемарня", "Львівич"

К слову, совсем недавно пожар произошел в еще одном ресторане Львова. 13 апреля горело заведение на улице Гнатюка.

Из-за пожара в ресторане на улице Гнатюка из здания эвакуировали людей

Из-за вышеупомянутого пожара на улице Гнатюка спасателям пришлось вывести на свежий воздух 74 человека, из них 5 человек персонала.

Пожар тушили около часа – полностью ликвидировать возгорание чрезвычайникам удалось почти в полночь.

Из-за пожара было уничтожено вентиляционную вытяжку и облицовку потолка. Но, к счастью, никто не пострадал. К ликвидации возгорания было привлечено 40 спасателей и 9 единиц спецтехники