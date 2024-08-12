Спасатели сообщили, что склад расположен в селе Визирка в Одесской области. Тушили пожар 53 спасателя и 14 единиц техники. Также работники ГСЧС привлекли местную пожарную команду.

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Что известно о масштабном пожаре в Одесской области

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные складские помещения с зерном,

– рассказали спасатели.

По их данным, к счастью, люди не ранились и не погибли.

В сети показали пожар в Одесской области: смотрите видео

У Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что, по состоянию на 12:43 12 августа на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС, которая должна определить причины пожара.

Спасатели опубликовали кадры с места происшествия: смотрите видео

В ГСЧС показали фото масштабного пожара на складе

Кстати, 11 августа в Ужгороде также вспыхнул пожар на складах пожар на складах. Масштаб был такой, что дым видел чуть ли не весь город.