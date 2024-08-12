Рятувальники повідомили, що склад розташований у селі Візирка на Одещині. Гасили пожежу 53 рятувальники та 14 одиниць техніки. Також працівники ДСНС залучили місцеву пожежну команду.

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Що відомо про масштабну пожежу на Одещині

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось запобігти поширенню вогню на поруч розташовані складські приміщення з зерном,

– розповіли рятувальники.

За їхніми даними, на щастя, люди не поранились та не загинули.

У мережі показали пожежу на Одещині: дивіться відео

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що, станом на 12:43 12 серпня на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС, яка має визначити причини пожежі.

Рятувальники опублікували кадри з місця події: дивіться відео

У ДСНС показали фото масштабної пожежі на складі

До речі, 11 серпня в Ужгороді також спалахнула пожежа на складах. Масштаб був такий, що дим бачило ледь не все місто.