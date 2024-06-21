Тушили всю ночь: спасатели ликвидировали масштабный пожар на свалке под Ужгородом

К спасателям в четверг, 20 июня, поступило сообщение о возгорании свалки в селе Барвинок Ужгородского района. Чтобы ликвидировать пожар пожарным понадобилась вся ночь.

Территория полигона твердых бытовых отходов загорелась после 19 часов вечера. Огонь локализовали в 22:30.

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Более 10 часов тушили пожар на свалке

Всего к тушению пожара было привлечено 22 единицы техники и 66 спасателей и коммунальщиков. На месте работали пожарно-спасательные подразделения Ужгорода, Среднего, Чопа, Перечина, Великого Березного и Великой Доброни, а также техника Аварийно-спасательного отряда спецназначения. Коммунальщики предоставили самосвалы, экскаватор и технику для подвоза воды. Также на месте дежурила бригада электриков.

"Для разведки пожара и мониторинга ситуации с воздуха привлечен беспилотный летательный аппарат ГСЧС Закарпатья", – комментировали ситуацию в спасательной службе.

Всеми усилиями пожар ликвидировали в 6:30 в пятницу, 21 июня.

В результате пожара уничтожены мусорные отходы на площади 350 квадратных метров.

На Закарпатье всю ночь ликвидировали возгорание свалки / Фото ГСЧС в Закарпатской области