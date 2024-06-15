К ликвидации огня спасатели привлекали даже пожарные поезда. В результате возгорания 12 июня в Киевской области был также ранен.

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В Киевской области удалось потушить пожар, возникший 12 июня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, который возник 12 июня в результате вооруженной агрессии России. Спасатели также поделились фото, как пожарные окончательно укротили огонь на предприятии.

В Киевской области ликвидировали масштабный пожар на промышленном предприятии / Фото ГСЧС

Ранее в ГСЧС сообщали, что на месте пожара работала 221 единица личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

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Как возник масштабный пожар в Киевской области