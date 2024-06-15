До ліквідації вогню рятувальники залучали навіть пожежні поїзди. Внаслідок займання 12 червня у Київській області був також поранений.

До теми На Київщині вже третю добу ліквідовують пожежу після російського обстрілу

На Київщині вдалося загасити пожежу, що виникла 12 червня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії. Рятувальники також поділилися фото, як пожежники остаточно приборкали вогонь на підприємстві.

У Київській області ліквідували масштабну пожежу на промисловому підприємстві / Фото ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що на місці пожежі працювала 221 одиниця особового складу, 76 одиниць техніки та п'ять пожежних потягів.

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Як виникла масштабна пожежа у Київській області