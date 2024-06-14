Внаслідок атаки 12 червня в Києві спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Станом на 14 червня ліквідація пожежі все ще триває.

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ДСНСники працюють на місці

На Київщині продовжується ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії. Ворог вдарив по області кілька днів тому. Фактично, займання гасять вже третій день.

На місці пожежі працює 221 член особового складу, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів.

Росія продовжує атакувати столицю України. Зокрема, вдень 14 червня там теж чули вибухи. Пізніше сповістили про роботу сил протиповітряної оборони у Київській області. Крім цього, вибухи також лунали і на Хмельниччині.

На Хмельниччині спалахнула пожежа внаслідок російського удару