В результате атаки 12 июня в Киеве вспыхнул пожар на промышленном объекте. По состоянию на 14 июня ликвидация пожара все еще продолжается.

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ГСЧСники работают на месте

В Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России. Враг ударил по области несколько дней назад. Фактически, возгорание тушат уже третий день.

На месте пожара работает 221 член личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

Россия продолжает атаковать столицу Украины. В частности, днем 14 июня там тоже слышали взрывы. Позже сообщили о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области. Кроме этого, взрывы также раздавались и в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области вспыхнул пожар в результате российского удара