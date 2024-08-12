11 августа вечером стало известно, что россияне на территории оккупированной ЗАЭС устроили пожар. Они подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве.

Президент Зеленский, ГСЧС и Энергоатом поспешили заверить, что уровень радиации не увеличился, однако подчеркнули, что угроза ядерной безопасности будет существовать до тех пор, пока ЗАЭС находится под контролем оккупантов, использующих ее как военную базу.

Смотрите также Впервые с ноября 2023 года Украина перехватила инициативу на фронте, – ISW о событиях на Курщине

Пожар затих

Утром 12 августа председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории Запорожской АЭС прекратился.

Уровень радиации в Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле,

– заявил чиновник.

Отметим, что пожар на ЗАЭС, расположенный рядом с Энергодаром на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, был виден и на Днепропетровщине, в том числе из Никополя.

Украинские власти предположили, что пожар мог возникнуть из-за халатности окупантов или сознательной провокации с целью запугивания жителей Правобережья.

В МАГАТЭ принялись цитировать оккупационную администрацию. Эксперты заявили, что они заметили дым над ЗАЭС после "многочисленных взрывов", якобы прозвучавших в воскресенье вечером 11 августа.