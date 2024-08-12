Возгорание градирни на ЗАЭС: руководство станции рассказало, что там делали оккупанты

Вечером 11 августа на территории оккупированной Запорожской АЭС вспыхнул пожар. Руководство станции предположило, что стало его причиной.

Отмечается, что пожар на объекте технического водоснабжения ЗАЭС начался примерно в 20:00. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

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Что происходило на ЗАЭС

Руководство Запорожской АЭС отмечает, что вероятная причина пожара – это или халатность оккупантов, или сознательный поджог градирни. Градирня номер один расположена примерно в километре от энергоблоков станции.

Известно, что россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС,

– акцентирует руководство.

В ЗАЭС отмечают, что деградация систем и элементов станции с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.

К счастью, сейчас уровень радиации на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения нет.

Руководство станции отмечает, что использование россиянами АЭС в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте.

"Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору – Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию", – пишут в ЗАЭС.