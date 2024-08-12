Возгорание градирни на ЗАЭС: руководство станции рассказало, что там делали оккупанты
Источник:ЗАЭС
Вечером 11 августа на территории оккупированной Запорожской АЭС вспыхнул пожар. Руководство станции предположило, что стало его причиной.
Отмечается, что пожар на объекте технического водоснабжения ЗАЭС начался примерно в 20:00. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.
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Что происходило на ЗАЭС
Руководство Запорожской АЭС отмечает, что вероятная причина пожара – это или халатность оккупантов, или сознательный поджог градирни. Градирня номер один расположена примерно в километре от энергоблоков станции.
Известно, что россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС,
– акцентирует руководство.
В ЗАЭС отмечают, что деградация систем и элементов станции с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.
К счастью, сейчас уровень радиации на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения нет.
Руководство станции отмечает, что использование россиянами АЭС в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте.
"Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору – Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию", – пишут в ЗАЭС.