Масштабный лесной пожар на Закарпатье: с огнем борются уже более 2 сотен спасателей

На горе Савчин в Закарпатье бушует масштабный пожар – загорелся лес. К тушению пожара приобщается и местное население.

Всего в настоящее время к ликвидации пожара привлечены 200 человек и 20 единиц техники.

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Пожар на горе длится минимум сутки

Информация о пожаре на горе Савчин поступила 12 августа. В 16.25 пожар удалось локализовать на площади около 25 гектаров. Общая площадь, пораженная огнем – 90 гектаров.

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью (средняя высота – около 500 метров).

К тушению привлечены спасатели ГСЧС Закарпатья в количестве 102 человека и 16 единиц техники, 75 специалистов и 2 единицы техники от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и одна единица техники. Приобщается и местное население. Развернута палатка Красного Креста,

– говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечена и авиация

Авиация ГСЧС сбрасывает воду на очаги пожара. С начала проведения ликвидационных работ сделали уже 60 таких сбросов.

Кроме того, ГСЧС и областное лесоохотничье хозяйство провели аэроразведку пожара, чтобы определить дальнейшие пути преодоления огненной стихии.

Лесной пожар в Закарпатье: фото ГСЧС

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